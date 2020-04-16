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عملاق الكالتشيو يتراجع عن ضم نجم ليفربول

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:20 ص
بوابة الفجر
وكالات

 

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن نادي ميلان، غير مهتم بضم آدم لالانا لاعب خط وسط ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وحسب الصحيفة الإيطالية واسعة الانتشار، فإنه تم عرض لالانا البالغ 31 عاما، على أكثر من ناد إيطالي خلال الفترة الأخيرة، ومن أبرزها ميلان.

 

وأشار الموقع إلى أن مسؤولي ميلان لم يهتموا بضم لالانا، لأنهم لا يرون فيه لاعبا من الصف الأول في "القارة العجوز".

 

وكانت العديد من التقارير تحدثت عن مفاوضات لانتقال لالانا إلى "الروسونيري".

 

يذكر أن عقد لالانا مع "الريدز" ينتهي في الموسم الحالي ولا يرغب النادي الإنجليزي في التجديد، وبالتالي سينتقل اللاعب إلى أي ناد بصفقة مجانية.

 

وكانت تقارير إيطالية أبرزت أيضا رفض ميلان التعاقد مع الألماني ماريو غوتزه، نجم بوروسيا دورتموند، خلال صفقة مجانية في الصيف المقبل، بسبب راتبه الكبير.

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