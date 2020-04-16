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محمد عساف يطرح "تعا نقعد من ألبومه الجديد

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:24 ص
بوابة الفجر
الفجر

طرح النجم الفلسطيني محمد عساف كليب خاص بأغنية "تعا نقعد" التي كان قد طرحها في ألبومه الأول ASSAF الذي صدر في العام 2014.

وأتى الكليب تزامنًا مع انتشار ​فيروس كورونا​، ومن أجواء الحجر المنزلي، إذ أكد عساف في تعليقه على الفيديو عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي إلتزامه بالتباعد الإجتماعي، فأدّى عساف الأغنية من منزله وأعضاء الفرقة الموسيقية “أوتار” من منزلهم بين دبي وفلسطين.

تجدر الإشارة إلى أن محمد عساف طرح منذ فترة أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان "شهالحلاوة" من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود، وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنيتي "مكانك خالي"و"بصراحة" اللتين كان قد أطلقهما في العامين الماضيين، وحققتا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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