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عثمان الحلقة 18.. القنوات الناقلة لمتابعة أحداث الحلقة الجديدة والتردد

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
قيامة عثمان الحلقة 18، كثر البحث في الأونة الاخيرة عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 18 من جانب العديد من المتابعين لمعرفة التفاصيل المليئة بالأحداث الشيقة، حيث لاقى قيامة عثمان نجاحًا كبيرا منذ بداية إنطلاقه وحتى الأن.

ويُعرض مسلسل قيامة عثمان كل يوم أربعاء، وهناك عدد من القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان، يمكنكم ضبط التردد ومتابعة الأحداث المثيرة.

يُعرض هذا المسلسل على قناة atv التركية الفضائية، ترددها على نايل سات التردد 10796 استقطاب 27500.. FEC 5/6.. الجودة SD. على تركسات.. مدار القمر.. 42.0°E

ويتم عرض قيامة عثمان 14 عبر قناة فور شباب وترددها: على نايل سات التردد 11316 الترميز 27500..الاستقطاب أفقي. 

وعن تردد قناة اليرموك الناقلة لـ مسلسل قيامة عثمان القنوات الناقلة: على نايل سات التردد 11678 الترميز 27500.. الاستقطاب عمودي.

وتدور أحداث هذه النسخة من المسلسل التاريخي أيضًا حول فترة تأسيس وإنشاء الدولة العثمانية؛ إذ يجسد الممثل التركي بوراك أوزجفيت شخصية عثمان غازي وهو الابن الأصغر لأرطغرل.

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