"فولكس واجن" تنشر الصور الرسمية الأولى لسيارتها الجديدة "نيفوس"

نيفوس - Nivus هي سيارة دفع رباعي جديدة تم تطويرها من قبل مهندسي ومصممي فولكس واجن في أمريكا الجنوبية، وسيتم تسويق هذا النموذج في البداية في البرازيل وسيتم تمريره إلى بقية أمريكا اللاتينية بحلول نهاية العام.

في الصور الجديدة ، تظهر Nivus أن لديها أسلوب كوبيه، يميزها عن التصميم الذي رأيناه في T-Cross و Tiguan، بالإضافة إلى ذلك، تضيف المصابيح الخلفية وأضواء التشغيل النهارية إحساسًا إضافيًا بالجودة، في حين أن العجلات المصاحبة لها مصنوعة من الألومنيوم ويتم قياسها عند 17 بوصة.

في الداخل، ستتلقى الكروس أوفر الجديدة مكونات T-Cross، في حين ستتوفر للسائق لوحة العدادات الرقمية وشاشة اللمس لنظام الترفيه والمعلومات، من الجدير بالذكر أن صندوق الأمتعة في فولكس واجن نيفوس بسعة 415 لترًا.

سيتم "اختيار" فولكس فاجن الجديدة في فئة السيارات الأكثر شعبية على منصة MQB وفي البداية على الأقل (في السوق البرازيلية) سيتم تشغيل Nivus حصريًا بمحرك توربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر ، والذي سيوفر 128 حصانًا و 200 نيوتن متر. عزم الدوران. سيرسل ناقل الحركة الأوتوماتيكي بست سرعات محرك الأقراص إلى العجلات الأمامية ، حيث لن تكون هناك إمكانية للدفع الرباعي.

ولم تنشر الشركة الألمانية أي معلومات أخرى، ولكن يعتقد أن ذلك لن يكون طويلًا في المستقبل.



