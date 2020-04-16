Advertisements

ديمي لوفاتو تتدرب على ألعاب الفنون القتالية

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
وكالات

صرحت المطربة والممثلة الأمريكية ديمي لوفاتو، أنها ما زالت تتدرب على لعبة الجوجيتسو القتالية، منوهة بأن الرياضة تمنحها مرونة في الحركة ورشاقة في الجسد وتكسبها الثقة بالنفس على حد قولها، مشيرة إلى أنها حصلت على الحزام الأزرق في العام الماضي.

وأكدت النجمة الأمريكية، أنها تعلمت من أخطاء الماضي ولن تكررها ولن تعود للإدمان مرة أخرى لكي لا تكرر التجربة المريرة التي خاضتها وانتهت بها لدخول المصحة قبل أن تتعافى وتخرج منها في يناير 2011.

من جانب آخر، أوضحت لوفاتو أن سيلينا جوميز لم تعد صديقتها بعد أن فرقتهما الأيام منذ اشتراكهما معاً في استعراضات ديزني وهما طفلتان.

وأشارت إلى أن صديقتها الوحيدة من الوسط الفني هي النجمة مايلي سايروس، لذلك ما زالت تتواصل معها وتتبادل معها الأخبار ووجهات النظر كأي صديقة.

وقالت لوفاتو (27 سنة) إنها ممتنة لتشجيع سيلينا لها، وتتمنى لها الخير، ولكن ذلك لا يعني أن يكونا صديقتين.

وفيما يتعلق بالحب والزواج، أكدت أنها تشعر أنها أصبحت أكثر نضجاً الآن، رغم سلسلة العلاقات الفاشلة التي مرت بها، والتي كان من أبرزها علاقتها مع المطرب جو جوناس التي استمرت عامين قبل أن يتفقا على أن الصداقة أبقى من الحب.

أخبار تهمك

المرشحون لمغادرة الأهلي في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يفضح أكاذيب "الإخوان" بشأن احتفالات المسيحيين

منذ حوالي 11 ساعة

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ حوالي 22 ساعة

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ يوم

جوارديولا يحدد بديل أجويرو

الآن

فايلر يُبلغ الأهلي بقراره النهائي حول التعاقد مع النقاز

منذ حوالي 5 ساعات

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

بفرمان من مرتضى منصور.. الزمالك يعلن عودة الحاوي

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ يوم

فايلر يفاجئ الأهلي ويحدد بديل أحمد حجازي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ حوالي 12 ساعة

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 20 ساعة

رغم الـ500 مليون يورو.. جوارديولا يفاوض مدافع ريال مدريد

منذ ساعة

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:52 ص

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

03:15 ص

جوارديولا يحدد بديل أجويرو

12:05 م

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

11:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي