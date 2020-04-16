منة فضالي ترتدي فستان زفاف.. ومتابعيها: "أحلى عروسة"

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شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت منة، خلال الصور مرتدية"فستانًا منفوش طويل باللون الابيض وكان شعرها قصير منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم، وأوضحت أنها من كواليس مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل.



وعلقت فضالي، على الصور قائلة:"انها هي التي تناسب مع الجميع".





ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"ماشاءالله عليكي كل ما تكبرين كل ماتحلوين"، وفي السياق ذاته تابع آخر"سندريلا سعاد حسني".





يذكر أن آخر أعمال منة فضالي، مسلسل "بنت القبائل" وتدور أحداثه في إطار صعيدي، وشارك في البطولة الفنانة حنان مطاوع ومحمد رياض.