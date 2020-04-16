فلسطين تعلن ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 293

سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الخميس، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم و3 إصابات أخرى في القدس المحتلة، ما يرفع اجمالي الإصابات في فلسطين إلى 293.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية: "تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة في محافظة بيت لحم، إصابتان من الطواقم العاملة في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة، إحداهما في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم ويعمل صاحبها في قسم العناية المكثفة، والثانية من العبيدية و يعمل صاحبها في قسم الكيمياوي، والإصابة الثالثة لسيدة من بيت ساحور كانت قد تشافت وبعد إجراء الفحص لها تبين أنها مصابة".

وقد أفادت مصادر طبية، بأن عدد المصابين بالفيروس المميت في مدينة القدس بلغ 81.

وقد أظهرت نتائج العينات التي أخذت من مخالطين في مدينة دورا بمحافظة الخليل بأنها سليمة، ولم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بينها.

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.