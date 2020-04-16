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تحرك جديد من كهربا بشأن شكوى الزمالك

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

تقدم نادي الزمالك منذ فترة بشكوى ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي بشأن رحيله عن الفريق رغم سلامة تعاقده مع النادي الأبيض.

 

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مهلة 10 أيام لكهربا للرد على شكوى الزمالك ضده بشأن فسخه عقده مع النادي من طرف واحد.

 

وأكد كهربا سلامة موقفه مع نادي الزمالك وذلك  لعدم قانونية عقده الجديد لعدم توثيقه في خلال 3 أشهر من توقيعه حسب لوائح الفيفا.

 

يذكر أن كهربا كان قد رحل عن صفوف الزمالك وفسخ عقده مع النادي لينضم لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 4 مواسم ونصف.

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