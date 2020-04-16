المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 1.25% مع بداية التعاملات









أخبار البورصة المصرية





تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات ، مستكملة موجة جنى الارباح التى بدأتها أمس على معظم القياديات و شملت الاسهم الصغيرة و المتوسطة وذلك بعد اعلان اجازة البنوك و البورصة التى ستمتد ليوم الاثنين بمناسبة عيد القيامة و شم النسيم بالإضافة الي تراجع الأسوق العالمية.





مؤشرات البورصة المصرية





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 10212 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1090 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 1083 نقطة.





أخبار البورصة المصرية يوم الأربعاء 15-4-2020





إختتمت مؤشرات البورصة المصرية تداولات أمس الأربعاء ، على تباين بعد جلستين من الصعود وصلت بالمؤشرات لمناطق مقاومة قوية لتواجه بموجة من جنى الارباح عادت بالرئيسي ليغلق عند 10342 نقطة بنسبة هبوط 1.11% بعد ان قلص مكاسبه الصباحية ، فيما اغلق السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع ب 0.46% عند 109.9 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة بلغت 975 مليون جنيه ، بمخطط سيولة 38% للشراء ، بحجم تداول 269 مليون سهم من خلال 31868 صفقة ، بالتداول على 174 ورقة مالية ، ربحت منها 57 ورقة ، و تراجعت 85 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 32 ورقة دون تغيير ، ليفقد رأس المال السوقى للشركات المقيدة 4.468 مليار جنيه مسجلا 558.336 مليارجنيه.