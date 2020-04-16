محمد رمضان عن ابنته الكبرى: "أول فرحة في حياتي"

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عبر الفنان محمد رمضان، عن حبه الشديد لابنته الكبرى "حنين"، من خلال نشر صورة جديدة تجمعه بها، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق محمد، على الصورة قائلًا:"حبيبتي حنين محمد رمضان بنتي الكبيرة وأول فرحة في حياتي ربنا يحفظها ويحميها هي وأخواتها علي وكنز ويحفظ أطفالكم جميعا".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"يخليكوا لبعض يارب" وأضاف الفنان يومي فؤاد"ربننا يحفظهملك ويباركلك فيهم ويجعلهم من السعدا دنيا واخره ان شاء الله يا حبيبي".



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "البرنس"، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، وشارك في بطولته الفنانة هنادي مهنى وماجد المصري وحلا شيحا.