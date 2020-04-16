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آبل تعلن رسميًا عن هاتفها الجديد iPhone SE 2020 منخفض التكلفة

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:35 ص
iPhone SE 2020
iPhone SE 2020

أصبح جهاز iPhone SE 2020 الذي طال انتظاره رسميًا. يبدو الجيل الثاني من iPhone SE مثل iPhone 8 لعام 2017 وهو يستعير بعض ميزاته الرئيسية من سلسلة iPhone 11. 

تم إدراج iPhone SE 2020 في النسخة الصينية من موقع آبل الرسمي، ولكن لا تحتوي صفحة المواصفات الفنية على موقع الويب على معلومات حول ذاكرة الوصول العشوائي وسعة البطارية لجهاز iPhone SE 2020. 

وتم إدراج الهاتف أيضًا في مكتبة منتجات شركة China Telecom، والتي كشفت ورقة المواصفات الفنية عن جميع المعلومات التي لم تكن معروفة عن هاتف iPhone SE الجيل الثاني الجديد منخفض التكلفة.

تظهر القائمة أن iPhone SE 2020 يحتوي على شاشة IPS LCD 4.7 بوصة توفر دقة 750 × 1334 بكسل. يحتوي الجزء الخلفي من الهاتف على عدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل وللتقاط صور سيلفي ، فإنه يمتلك كاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل.

يحتوي هاتف آبل الجديد على المعالج Apple A13 Bionic SoC الذي يغذي سلسلة iPhone 11 تحت غطاء iPhone SE 2020. يأتي محملاً بأحدث نظام تشغيل iOS 13. يأتي الهاتف في الصين في ثلاثة إصدارات تخزين مثل 64 GB و 128 GB و 256 GB . وهي بسعر 3299 يوان و 3799 يوان و 4599 يوان. يأتي الهاتف بثلاثة ألوان مثل الأسود والأبيض والأحمر.

تشير القائمة أيضًا إلى أن IPhone SE 2020 مجهز بـ 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. أيضا ، تم تجهيز الهاتف ببطارية 1821mAh. يتميز iPhone 8 أيضًا بالبطارية ذات الحجم نفسه. يدعم iPhone SE 2020 الشحن بقدرة 18 واط ، ولكنه يأتي مع شاحن 5 وات.

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