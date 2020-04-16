محافظ الفيوم يحيل 7 مدرسين للمحكمة ويوقفهم عن العمل

أحال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، 7 من مدرسي إدارة طامية التعليمية للمحكمة التأديبية مع إيقافهم عن العمل؛ لإعدادهم الأبحاث لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بمقابل مادي، ما يعد خيانة للأمانة وتخليا عن أخلاقيات المهنة، ومخالفة صريحة للمهام المنوطة بهم.





وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم: إنه خلال قيام لجان المتابعة بإدارة طامية التعليمية، بالمرور على عدد من المدارس، تلاحظ حصول عدد من تلاميذ المرحلتين الإعدادية والابتدائية على الأبحاث والأكواد الخاصة بهم.





وأضاف في بيان اليوم الخميس، أنه بالاستفسار منهم عن مصدر تلك الأبحاث، أفادوا بأنهم حصلوا عليها من بعض المدرسين بمدرستي طامية الإعدادية بنات، وطامية الابتدائية الجديدة بمقابل مادي، فضلًا عن أن هؤلاء المدرسين يوجهون الطلاب للحصول على الأبحاث من إحدى المكتبات بالاتفاق المسبق بين المدرسين ومسئول المكتبة.





وأشار إلى مرور اللجنة على المدرستين، حيث تبين صحة المعلومة، ورصدت اللجنة المدرسين يقومون بهذا العمل المخالف، ويتسلمون المبالغ المادية من التلاميذ وأولياء أمورهم، مقابل الأبحاث وأكواد الطلاب، وكذا وعدهم بالانتقال إلى الفصل الدراسي التالي، ما يعد مخالفة صريحة لكافة القوانين والتعليمات.





وشدد محافظ الفيوم، على تكثيف المتابعة بمختلف مدارس المحافظة، والتأكيد على أن دور المدرسة فى البحث إشرافي توجيهي، لإكساب الطلاب مهارات البحث التى تتوافق مع فئتهم العمرية، وتنمية مهارات العرض والتنظيم وإبداء الرأي والتأمل والتعليم الذاتي.





ولفت إلى أن ما أقدم عليه هؤلاء المعلمين من انتهاز للظروف التي تمر بها البلاد هو أمر مشين ومخالفة جسيمة وخيانة للأمانة العلمية.



