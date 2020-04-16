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محافظ الفيوم يحيل 7 مدرسين للمحكمة ويوقفهم عن العمل

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:44 ص
المحافظ
المحافظ
ريهام على
أحال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، 7 من مدرسي إدارة طامية التعليمية للمحكمة التأديبية مع إيقافهم عن العمل؛ لإعدادهم الأبحاث لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بمقابل مادي، ما يعد خيانة للأمانة وتخليا عن أخلاقيات المهنة، ومخالفة صريحة للمهام المنوطة بهم.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم: إنه خلال قيام لجان المتابعة بإدارة طامية التعليمية، بالمرور على عدد من المدارس، تلاحظ حصول عدد من تلاميذ المرحلتين الإعدادية والابتدائية على الأبحاث والأكواد الخاصة بهم.

وأضاف في بيان اليوم الخميس، أنه بالاستفسار منهم عن مصدر تلك الأبحاث، أفادوا بأنهم حصلوا عليها من بعض المدرسين بمدرستي طامية الإعدادية بنات، وطامية الابتدائية الجديدة بمقابل مادي، فضلًا عن أن هؤلاء المدرسين يوجهون الطلاب للحصول على الأبحاث من إحدى المكتبات بالاتفاق المسبق بين المدرسين ومسئول المكتبة.

وأشار إلى مرور اللجنة على المدرستين، حيث تبين صحة المعلومة، ورصدت اللجنة المدرسين يقومون بهذا العمل المخالف، ويتسلمون المبالغ المادية من التلاميذ وأولياء أمورهم، مقابل الأبحاث وأكواد الطلاب، وكذا وعدهم بالانتقال إلى الفصل الدراسي التالي، ما يعد مخالفة صريحة لكافة القوانين والتعليمات.

وشدد محافظ الفيوم، على تكثيف المتابعة بمختلف مدارس المحافظة، والتأكيد على أن دور المدرسة فى البحث إشرافي توجيهي، لإكساب الطلاب مهارات البحث التى تتوافق مع فئتهم العمرية، وتنمية مهارات العرض والتنظيم وإبداء الرأي والتأمل والتعليم الذاتي.

ولفت إلى أن ما أقدم عليه هؤلاء المعلمين من انتهاز للظروف التي تمر بها البلاد هو أمر مشين ومخالفة جسيمة وخيانة للأمانة العلمية.

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 553 حالة

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا.

تسجيل 155 حالة إصابة بكورونا و5 وفيات

وأضاف أنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

عدد المصابين بكورونا 2505 حالة 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.

اجتماع دوري مع الأطقم الطبية

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 4 مستشفيات للعزل وهي "النجيلة، قها، بلطيم، وملاوي" وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وأشارت الوزيرة إلى أن مستشفيات العزل البالغ عددها 14 مستشفى، تمثل حوالي 50٪؜ من إجمالي المستشفيات التي كان من المقرر تشغيلها في المرحلة الحالية والبالغة 30 مستشفى، مضيفة أن هناك 56 مستشفى حميات وصدر تعمل كمستشفيات للفرز والتشخيص والإحالة، و25 فرعًا للمعامل المركزية ربطت بشبكة المعامل المركزية وذلك في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أنه تم تفعيل خدمة تلقي الاستفسارات والشكاوى من مقدمي الخدمة الطبية المتعلقة بفيروس كورونا على الخط الساخن 105 ورقم "واتس أب" 01204854721 على مدار الساعة على أن يتم التواصل مع مقدم الاستفسار أو الشكوى خلال 24 ساعة للرد عليه.

وتوجهت الوزيرة بخالص الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني وجميع الشركات وكافة شرائح المجتمع التي ساهمت بكثير من التبرعات العينية والمادية، والتي أظهرت تضافر كافة مؤسسات الدولة "الحكومية والمجتمعية" في هذه الظروف الاستثنائية.
 
كما وجهت الشكر أيضًا لرجال الأعمال على تقديرهم للأطقم الطبية، مما كان له أثر بالغ وانعكاس إيجابي عليهم ودعمهم معنويًا لبذل المزيد من الجهد في حماية الوطن.

وناشدت الوزيرة المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حتى يجتاز الوطن هذه الفترة الحرجة بسلام.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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