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أحمد مجدي يكشف شخصيته في مسلسل "فرصة تانية"

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:50 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
كشف الفنان أحمد مجدي، عن الشخصية التي يجسدها خلال احداث مسلسل "فرصة تانية"، من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد، على الصورة قائلًا:"أياد بيحب ملك لكن عينه زايغة مسلسل فرصة تانية رمضان٢٠٢٠".

مسلسل "فرصة تانية" تدور أحداثة في إطار أجتماعي، ويشارك في بطولته الفنانة ياسمين صبري وأحمد الشامي وهبة مجدي وأيتن عامر وإدوارد ومحمد دياب، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال الهاشم، ومن إخراج مرقس عادل، ومن المقرر عرض المسلسل خلال السباق الرمضاني المقبل.

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مسلسل فرصة تانيه السباق الرمضاني المقبل

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