أخيرا.. الأرصاد تعلن موعد تخفيف الملابس

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا منذ الأمس عن المعدلات الطبيعية، حيث تسجل القاهرة اليوم 28 درجة.





وأشارت "شاكر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه يسود طقس مائل للدفء نهارا، بارد في الساعات المتأخرة من الليل، وهناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والدلتا، حتى غدا الجمعة.





ونوهت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بأنه اعتبارا من الغد سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، لافتة إلى أنه يمكن تخفيف الملابس بعد أسبوع.





ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على موقعها الرسمي، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 16 إبريل 2020، علي مدن ومحافظات الجمهورية.





وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى



يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

الوجه البحري



يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الغربية



يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء



يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال على وسط سيناء.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر



يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد



يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب الصعيد

