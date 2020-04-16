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تركيا تخترق الأجواء العراقية وتستهدف مخيم للاجئين قرب مخمور

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:51 ص
العراق
العراق
وكالات

أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، صباح اليوم الخميس، أن طائرات تركية قامت باختراق الأجواء العراقية، واستهداف مخيم للاجئين قرب منطقة مخمور غرب أربيل.

 

 وقالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، إن قيام تركيا باختراق الأجواء العراقية ينتهك سيادة البلاد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

 وقد أفادت وسائل إعلام عراقية، في وقت سابق، بأن طائرات حربية تركية قصفت قاعدة لحزب العمال الكوردستاني في مخمور، وسقوط عدد من القتلى والجرحى.

 

وذكرت وسائل الإعلام العراقية، أن القصف التركي أسفر عن تدمير القاعدة الجديدة لحزب العمال الكوردستاني في زيني ورتي.

 

وفي بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية قالت فيه إن: "قيادة الدفاع الجوي ترصد خرقاً للأجواء العراقية اليوم من خلال طائرة مسيرة تركية مسلحة  بخط  رحلة (سندي - سواره - توكا -  القوش - شمال مخمور) بارتفاع 6 كلم  وبسرعة 200 كلم / ساعة"، مضيفاً أنه "تعرض مخيم للعوائل الكورد الأتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور للقصف بواسطة صاروخ".

 

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