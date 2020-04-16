اخبار البورصة .. تنفيذ صفقة علي مجموعة "طلعت مصطفي" بـ 113.7 مليون جنيه













وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات ، مستكملة موجة جنى الارباح التى بدأتها أمس على معظم القياديات و شملت الاسهم الصغيرة و المتوسطة وذلك بعد اعلان اجازة البنوك و البورصة التى ستمتد ليوم الاثنين بمناسبة عيد القيامة و شم النسيم بالإضافة الي تراجع الأسوق العالمية.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 10212 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1090 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 1083 نقطة.





وكانت مجموعة طلعت مصطفي قد أعلنت عن حصيلة استخدام صكوك الإجارة فى تمويل إنهاء أعمال تطوير وإنشاء مول السوق المفتوح (Open Air Mall)، مما يرفع من قيمته السوقية التقديرية إلى ما يزيد عن 8.5 مليار جنيه عند افتتاحه، وهو مركز تجارى متطور وبتصميم فريد من نوعه يضم عدد كبير من الماركات العالمية، ويتمتع بموقع متميز فى مشروع مدينتى المملوك للمجموعة بما يتوافق مع استراتيجيتها المعلنة فى زيادة مصادر دخلها من الأنشطة ذات العائد الدورى المتكرر، والاستفادة من الكثافة السكانية الضخمة والنمو الملحوظ فى مشروعاتها، فضلا عن توفير مراكز تجارية وترفيهية ذو جودة عالية تضاهى مثيلاتها من المراكز العالمية لقاطنى هذه المشروعات وما حولها.





نفذت البورصة المصرية، صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة لعدد 21.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 113.7 مليون جنيه، خلال جلسة تداول اليوم الخميس.