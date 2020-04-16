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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:58 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.44% خاسراً 20.910 نقطة ليصل إلى مستوى 4746.21 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.61% خاسراً 31.290 نقطة ليصل إلى مستوى 5113.13 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.03% خاسراً 1.060 نقطة ليصل إلى مستوى 4023.75 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.01%، خاسراً 0.300 نقطة ليصل إلى مستوى 3978.86 نقطة ، وجرى التداول بمستهل التعاملات على 28.9 مليون سهم بقيمة 9.4 مليون دينار كويتى عبر 2112 صفقة.
 

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.41%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%، ثم قطاعى الخدمات المالية والنفط والغاز بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.01%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.19%.


وجاء سهم "شركة صكوك القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 6.41%، تليه شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 5.12%، ثم شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة بنسبة 3.69%، فيما تصدر سهم "شركة الأولى للتأمين التكافلى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.95% ثم شركة الساحل للتنمية والاستثمار بنسبة 4.83%، ثم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 3.40%.

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