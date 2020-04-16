ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى العجمي إلى 73 حالة

شهد مستشفي العجمي النموذجي، غرب الإسكندرية، المخصص للحجر الصحي، اليوم الخميس، شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتحول نتائجهم معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، وتماثلهم جميعًا للشفاء وتم خروجهم من المستشفي وعودتهم إلي منازلهم.

وأعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى بالإسكندرية للحجر الصحي، إن إجمالي عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد داخل المستشفي قد ارتفع إلي 73 حالة حتي الآن، بعد ثبوت سلبية تحليل الـ"pcr" الخاص بالحالات المتعافية، مؤكدة حرص جميع طاقم العمل بالمستشفي من فِرق طبية وتمريض وعاملين على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى معالجة المصابين.

وأعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى بالإسكندرية للحجر الصحي، إن إجمالي عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد داخل المستشفي قد ارتفع إلي 73 حالة حتي الآن، بعد ثبوت سلبية تحليل الـ"pcr" الخاص بالحالات المتعافية، مؤكدة حرص جميع طاقم العمل بالمستشفي من فِرق طبية وتمريض وعاملين على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى معالجة المصابين.

واحتفل أفراد الطاقم الطبي من الأطباء والتمريض المكلفون بالعمل داخل المستشفى بخروج الحالات الجديدة المتعافية من فيروس كورونا من المستشفي، كما حرصوا على التقاط صور تذكارية مع الحالات قبل خروجها من الحجر الصحي احتفاءً بهم.

واحتفل أفراد الطاقم الطبي من الأطباء والتمريض المكلفون بالعمل داخل المستشفى بخروج الحالات الجديدة المتعافية من فيروس كورونا من المستشفي، كما حرصوا على التقاط صور تذكارية مع الحالات قبل خروجها من الحجر الصحي احتفاءً بهم.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا «كوفيد 19» ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.



