Advertisements

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى العجمي إلى 73 حالة

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:28 ص
ارشيفية
ارشيفية
محمد رجب - دينا حسن
شهد مستشفي العجمي النموذجي، غرب الإسكندرية، المخصص للحجر الصحي، اليوم الخميس، شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتحول نتائجهم معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، وتماثلهم جميعًا للشفاء وتم خروجهم من المستشفي وعودتهم إلي منازلهم.

واحتفل أفراد الطاقم الطبي من الأطباء والتمريض المكلفون بالعمل داخل المستشفى بخروج الحالات الجديدة المتعافية من فيروس كورونا من المستشفي، كما حرصوا على التقاط صور تذكارية مع الحالات قبل خروجها من الحجر الصحي احتفاءً بهم.

وأعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى بالإسكندرية للحجر الصحي، إن إجمالي عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد داخل المستشفي قد ارتفع إلي 73 حالة حتي الآن، بعد ثبوت سلبية تحليل الـ"pcr" الخاص بالحالات المتعافية، مؤكدة حرص جميع طاقم العمل بالمستشفي من فِرق طبية وتمريض وعاملين على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى معالجة المصابين.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا «كوفيد 19» ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفى العجمي شفاء من فيروس كورونا تواصل الصحه بوابة الفجر الفجر العجمي

أخبار تهمك

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ ساعة و 13 دقيقة

جوارديولا يحدد بديل أجويرو

منذ 35 دقيقة

الزمالك يستقر على التخلص من نجمي الفريق في الصيف

منذ ساعة و 12 دقيقة

برشلونة مستعد للتخلي عن نجمه بسعر صادم

منذ ساعة و نصف

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ يوم

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ حوالي 13 ساعة

بفرمان من مرتضى منصور.. الزمالك يعلن عودة الحاوي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 22 ساعة

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ 35 دقيقة

فايلر يفاجئ الأهلي ويحدد بديل أحمد حجازي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يفضح أكاذيب "الإخوان" بشأن احتفالات المسيحيين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 9 ساعات

فنانة شهيرة تخضع للعلاج النفسي منذ 8 سنوات

منذ 36 دقيقة

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ يوم

فايلر يُبلغ الأهلي بقراره النهائي حول التعاقد مع النقاز

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

خروج 4 مصابين بـ"كورنا" من مستشفى العجمي في الإسكندرية (صور)

شاهد.. لحظة خروج المصابة رقم 15 بكورونا من مستشفى العجمي

شاهد.. بشرى سارة حول إصابات كورونا بالإسكندرية (فيديو)

فرحة وزغاريد بمستشفى العجمي ابتهاجا بشفاء سيدة من كورونا (فيديو)

ارتفاع المتعافين من كورنا داخل مستشفى العجمي للعزل إلى 49 حالة.. والأطباء يوجهون رسالة إلى المواطنين

شاهد.. لحظة استقبال نبأ شفاء سائحة من كورونا بمستشفى العجمي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:52 ص

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

11:27 ص

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

12:05 م

جوارديولا يحدد بديل أجويرو

12:05 م

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي