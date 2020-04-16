التحالفان الفائزان بإدارة وتشغيل خدمات المتحف الكبير يشهدان جلسة فض المظاريف

اجتمع التحالفان الفائزين اللذان اجتازا مرحلة التقييم الفني بنجاح لعملية طرح إدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، عصر أمس الأربعاء في المتحف المصري الكبير، لحضور جلسة فتح المظاريف المالية والتي عقدتها لجنة الفض.





وجاءت اللجنة برئاسة الدكتور الطيب عباس، مدير الشئون الأثرية بالمتحف، وعضوية مستشار مجلس الدولة، ووزارة المالية والتحالف الدولي، الذي قام بإعداد مستندات الطرح، ممثلين عن المكتب الهندسي والقانوني الداعمين لوزارة السياحة والآثار وأعضاء اللجنة الهندسية والمالية.





وفي بداية الجلسة هنأ اللواء مهندس عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، ممثلي التحالفات على نجاحهم في المرحلة السابقة، وأثنى على حرصهم على الفوز في هذا السباق.





وأكد حرصه وكافة العاملين، على النجاح في هذا المشروع الذي لم يتوقف يومًا واحدًا في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.





ويعد المتحف المصري الكبير، أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وقد تقدم عدد كبير من الشركات لتشغيل خدمات المتحف، والتي تتمثل في البازارات وقاعات السينما، والكافيتريات والمطاعم وغيرها من كل النشاطات الغير أثرية الملحقة به.





وأعلن المتحف أمس، فوز تحالفين ووصلهما لمرحلة فض المظاريف المالية والتي بعدها سيتم اختيار تحالف واحد للقيام بهذه المهمة من خلال تعاقد ممثلة فيه الدولة بكافة جهاتها المعنية.



