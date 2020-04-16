رئيس كوريا الجنوبية: الحكومة تقاتل "بكل قوتها" ضد كورونا

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أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن حكومة كوريا الجنوبية تحارب "بكل قوتها للتغلب على هذه الأزمة الوطنية"، وفقًا لبيان صادر عن الرئيس مون جاي إن حيث من المتوقع أن يحتفل حزبه بفوز ساحق في الانتخابات البرلمانية.



اجتذبت الانتخابات أعلى نسبة تصويت للناخبين منذ 28 عامًا، على الرغم من إجرائها خلال جائحة الفيروس التاجي.



تشير النتائج المبكرة لتصويت الأربعاء إلى فوز حزب مون الديمقراطي بـ 180 مقعدًا من أصل 300 مقعدًا في الجمعية الوطنية، مما يرفع إجمالي الحزب بمقدار 60. ومن المتوقع اعلان النتائج الكاملة يوم الخميس.



إذا كانت النتائج المبكرة صحيحة، فستكون أكبر فوز لأي حزب منذ تأسيس الدستور الديمقراطي الحالي في عام 1987.



وأوضح مون إن العالم "تعجب" من الانتخابات. وقال في البيان "لقد شارك شعبنا بشكل منظم في الانتخابات مع الالتزام بسياسات الإبعاد الاجتماعي والوقاية من الأمراض".



ووصف البيان هذا الوباء بأنه "أزمة وطنية غير مسبوقة" وشكر الناس على "منحهم القوة لحكومتنا" في معركتها ضد "كوفييد 19".



وتابع قائلا: "على الرغم من أننا يجب أن نواجه هذه الأزمة الوطنية غير المسبوقة، فإننا سوف نتقدم بجرأة ونثق في شعبنا. وسوف نفوز".

