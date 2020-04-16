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عابد فهد يطرح البوستر الدعائي لمسلسل "الساحر"

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
طرح الفنان عابد فهد، البوستر الدعائي لمسلسله الجديد"الساحر" الذي يشارك به خلال السباق الرمضاني القادم، من خلال نشره على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عابد، على البوستر قائلًا:"الساحر في رمضان 2020".

ولاق البوستر تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور فهد، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"منتظرينك ملك الدراما" واضاف آخر"كل التوفيق بإذن الله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"اكيد بيكون افضل مسلسل في رمضان".

مسلسل"الساحر" تدور احداثة حول عن رجل ذو مؤهل متوسط يدخل عالم الكبار والتجارة، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة ستيفاني صليبا.

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