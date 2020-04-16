صراع الأجيال.. محور أحداث مسلسل "ليه لأ" لـ أمينة خليل

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انتهى فريق مسلسل "ليه لأ" من تصوير 70% من الأحداث الخاصة به،و يعد المسلسل أولى بطولات أمينة خليل، ويتناول العديد من القضايا منها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للحديث عن القضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الأباء.



يشار أن مسلسل "ليه لأ" تدور أحداثه في إطار 15 حلقة،وهو من تأليف مريم نعوم،بطولة هاني عادل، محسن محيي الدين،عمر السعيد، هالة صدقي،شيرين رضا،عبد الرحمن أبو زهرة،ناردين فرج، وسيعرض في النصف الثاني من شهر رمضان، على أن يُعرض مسلسل من 15 حلقة آخر تقف على إنتاجه نفس الشركة بعنوان "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، وهو بطولة محمد عبد الرحمن،محمد سلام في النصف الأول من الشهر الكريم.







وفي سياق آخر،يشار أن آخر أعمال الفنانة أمينة خليل السينمائية فيلم "لص بغداد"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد موسى، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر إبراهيم، بطولة محمد إمام،ياسمين رئيس،فتحي عبدالوهاب،أمينة خليل،محمد عبدالرحمن،أحمد العوضي



والجدير بالذكر أن أمينة خليل انتهت مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد"صاحب المقام"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد جمال العدل،ﺗﺄﻟﻴﻒ إبراهيم عيسى،بطولة يسرا،آسر ياسين ، صلاح عبدالله،بيومي فؤاد،نسرين أمين، محمود عبدالمغني.



