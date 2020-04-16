خبير ترميم: الزيارات الافتراضية يمكن تحويلها لمصدر دخل دائم

أطلقت وزارة السياحة والآثار، عددًا من المبادرات للعمل على تنشيط السياحة في الوقت الحالي الذي يعاني فيه العالم من غلق إجباري لجميع مسارات وخطوط التنقل والسفر، عدا الضروري منها، في ظل أزمة جائحة كورونا الذي يعتبر قطاع السياحة المتضرر الأول منها.





ومن ناحيته، قال الدكتور سامح عباس، خبير ترميم المباني التراثية: إن العروض الافتراضية للمقتنيات المتحفية أو للمواقع الأثرية مثل المقابر أو المساجد أو الكنائس التراثية، تعتمد على تقنيات متعددة في التنفيذ كماسحات الليزر ثلاثية الأبعاد، وهي الأفضل لتحويل الموقع لنموذج افتراضي، بالتصوير ثلاثي الأبعاد الذي يخرج بدقة عالية وتكلفة مرتفعة.





وأضاف في تصريحات إلى "الفجر"، أنه يجب وضع عدة اعتبارات عندما نتكلم عن العروض الافتراضية أولًا أنها مجانية وذلك يُفقد الزائر عنصر التشويق والرغبة في زيارة المواقع أو المتاحف، لأن المحتوى موجود على الإنترنت.





وتابع أنه بالتالي يبحث عن وجهات بديلة للزيارة وللتغلب على تلك النقطة لا بد من قصر الجولات المجانية على أجزاء صغيرة من المقابر أو المواقع وذلك للتشويق لاستكمال الزيارة كذلك بالنسبة للمتاحف يتم عرض بعض القطع المشوقة.





وأشار إلى ضرورة وجود تعليق صوتي قصير متزامن مع الجولة وهذا يساعد في التسويق الإلكتروني لتلك المواقع أو مقتنيات المتاحف، بشكل مخالف للأفلام الوثائقية، لأن العروض والجولات الافتراضية تشعر المشاهد وكأنه بداخل الأثر.





ولفت إلى أنه في حالة الجولات الافتراضية الكاملة، فمن الضروري أن يكون ذلك من خلال تطبيق إلكتروني مدفوع تعود حصيلته لوزارة السياحة والآثار أو من خلال مواقع الالكترونية ويكون أيضًا مدفوع، على أن يراعى فيه حفظ حقوق الملكية ويكون التصريح لزيارة الموقع أو فتح التطبيق من جهاز واحد فقط.





ونصح "عباس" باستخدام نظام BIM لعمل الجولات الافتراضية، حيث يحقق هذا النظام هدفين، الأول التسويق الإلكتروني، والثاني إمكانياته التي تؤهله لاسترجاع أي عنصر يُفقد وإعادته أو استكماله.



