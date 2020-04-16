هنشم كورونا.. تحذير مهم من أكل الملوحة

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا: إنه يجب على المواطنين أن يلتزموا منازلهم، ولا يخرجوا لقضاء شم النسيم في الخارج، معقبا: "لو خرجنا هنشم كورونا".





وأشار "الناظر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الفسيخ أكلة غير صحية، معلقا: "ليه ناكل أكل بايظ"، مؤكدا أن ما يثار بشأن أن تناول الفسيخ يقوي المناعة "تخريف"، وليس كلاما علميًا.





وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، "بلاش فسيخ حفاظا على صحتنا، ده سمك فاسد، وما ينطبق على الفسيخ ينطق على الملوحة"، موضحا أنه لا مانع من تناول الرنجة بشرط تسويتها على النار.



