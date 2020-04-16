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دجاج بصلصة الماسترد.. طريقة تحضير وجبة غذاء صحية وسريعة

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
نقدم لكِ عزيزتي طريقة تحضير وجبة غذاء صحية وسريعة، وهي عبارة عن دجاج بصلصة الماسترد مكونة من 7 قطع من أفخاذ الدجاج ما التوابل والزيت والبصل والكريمة والماسترد والبقدونس، ولطريقة تحضيرها اتبعي الخطوات التالية:

طريقة التحضير
تبلي الدجاج بالملح والفلفل واي بهارات تفضلينها
سخني الزيت في مقلاة سميكة واسعة على نار متوسطة وضيفي الدجاج وقلبي حتى تحصلين على لون ذهبي.
أضيفي البصل في مقلاة أخرى وقلبي حتى يصبح ذهبيا، ثم الكريمة السائلة والماسترد وضعي هذا الخليط على الدجاج.
غطي الطبق بورق الالمنيوم وأدخليه للفرن على حرارة 190 لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج تماماً ثم ارفعي ورق الالمنيوم وحمري الوجه.
قدميه ساخناً مع رشة بقدونس مفروم.

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