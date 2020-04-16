الصحة العالمية تكشف عدد مصابي فيروس كورونا في أوروبا

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، تضاعف في الـ 10 أيام الأخيرة في أوروبا، ليسجل مليون إصابة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت نها لا تتوقع إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا قبل سنة على الأقل، مشيرة إلى أن 90 في المئة من الإصابات بفيروس كورونا تأتي من أوروبا والولايات المتحدة لكن لم نصل إلى الذروة بعد.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن نمط انتشار فيروس كورونا في أوروبا يختلف من بلد لآخر.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.