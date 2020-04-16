فرج عامر: شهادة دولية جديدة بنجاح البرنامج الاقتصادى ومواجهة مصر لفيروس كورونا

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عن أن مصر لم تتقدم بطلب للحصول على تمويل بسبب أزمة جائحة كورونا، و نجاحها في برنامجها الإصلاح الاقتصادي مكنها من تحمل الضغوطات الخارجية في ظل وجود غطاء احتياطي قوي ومستوى نمو كبير وكذلك قطاع مصرفي متمكن وفاعل.





واعتبر "عامر"، تلك التصريحات بمثابة شهادة نجاح دولية جديدة لمصر لبرنامجها الاقتصادي، وأيضا برنامجها في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.





وقال "عامر" في بيان اليوم الخميس: إن التاريخ سجل للرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه كان على حق في اتخاذ القرارات الصعبة الخاصة بمسيرة الإصلاح الاقتصادي.





وأضاف أن التاريخ سجل للمصريين كذلك، مساندتهم ودعمهم للقيادة السياسية في تنفيذ هذه القرارات التي كان لها دورها الكبير في نجاح مواجهة مصر لجميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد.



