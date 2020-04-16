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مهلبية بالفراولة.. حضريها لأطفالك في فترة العزل

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:46 ص
بوابة الفجر
المقادير
500 جم فراولة
نصف ليمونة
ملعقتين كبيرتين من النشا
ملعقتين كبيرتين من المياه
ثلاث ملاعق من السكر
750 ملليلتر من الجليب كامل الدسم
ربع كوب سكر
كريمة

طريقة التحضير
ذوبي النشا في الحليب البارد جيداً في قدر ثم أضيفي السكر وضعي القدر على نار منخفضة مع التحريك حتى يبدأ المزيج بالغليان وتتكاثف المهلبية.

واستمري في التحريك وضيفي الكريمة حتى يصبح المزيج كريمي كثيف القوام.

صبي المزيج في أكواب لحوالي الثلثين واتركيه حتى تحضري طبقة الفراولة.

اهرسي الفراولة مع عصير الليمون والماء والسكر في محضرة الطعام ثم انقليه إلى قدر وأضيفي النشا وحركي جيداً.

ضعي القدر على نار متوسطة إلى منخفضة واستمري في التحريك حتى يتكاثف المزيج.

صبي كمية من مزيج الفراولة فوق المهلبية وأدخلي الأكواب للثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم وقدميها باردة.

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