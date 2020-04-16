الصحة الكويتية تسجل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1524، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سباق، سجلت وزارة الصحة الكويتية، 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة شفاء 26 حالة من الوباء المميت، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 176 حالة.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.