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نشطاء مواقع التواصل يلقنون ليلى سويف درسا قاسيا: عجوزة خاوية

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:52 ص
ليلي سويف
ليلي سويف

لقن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى ليلى سويف درسا قاسيا، لاستمرار دعمها إلى عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، مؤكدين أن السبب وراء ذلك يرجع إلى تلاقي المصالح بينهما.

وتسأل النشطاء، من أين تقتاتين وتحصلين على الأموال للإنفاق؟ مؤكدين على أن نجلها يتعامل أحسن معاملة وفقا لشهادة الجميع، موضحين أن الشعب يعلم جيدا المؤامرة والأهداف الدنيئة التى تسعى إليها ليلى سويف، مؤكدين أن كل تصرفاتها ودعمها لجماعة الإخوان أصبحت معروفة، ولن ينخدع الشعب المصرى بأمثالك، مختتمين أيتها العجوزة الخاوية.

 

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