Advertisements
لـ"ست البيت".. طريقة عمل فلفل محشي باللحم المفروم (وصفة سهلة)
الخميس 16/أبريل/2020 - 11:49 ص
المقادير
- 6 فلفل ملون
- 4 ملاعق من زيت الزيتون
- 250 لحم مفروم
- ثوم وبصل وملح وفلفل أسود وكوسا مهروسة
- 4 حبات طماطم
- كوب أرز مسلوق
- جبن من الشيدر
طريقة التحضير
- يجب تسخين الفرن جيدا قبل البدء على درجة حرارة 350 درجة، ثم ضعي الفلفل الملون في طبق الفرن.
- سخني زيت الزيتون وأضيفي اللحم والملح والفلفل وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يصبح اللحم بني اللون وينشف ماؤه، وازيلي اللحم جانباً في طبق.
- ضيفي البصل وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يطرى ثم أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقتين، واضيفي الكوسا وعدلي الملح والفلفل ثم أضيفي اللحم المقلى والأرز المسلوق وقلبي جيداً حتى تمتزج المكونات، ثم الجبن
- ضعي الخليط بداخل الفلفل وادخليه الفرن حتى ينضج وبالهنا والشفا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا