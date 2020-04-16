لـ"ست البيت".. طريقة عمل فلفل محشي باللحم المفروم (وصفة سهلة)

المقادير

- 6 فلفل ملون

- 4 ملاعق من زيت الزيتون

- 250 لحم مفروم

- ثوم وبصل وملح وفلفل أسود وكوسا مهروسة

- 4 حبات طماطم

- كوب أرز مسلوق

- جبن من الشيدر





طريقة التحضير

- يجب تسخين الفرن جيدا قبل البدء على درجة حرارة 350 درجة، ثم ضعي الفلفل الملون في طبق الفرن.





- سخني زيت الزيتون وأضيفي اللحم والملح والفلفل وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يصبح اللحم بني اللون وينشف ماؤه، و ازيلي اللحم جانباً في طبق.





- ضيفي البصل وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يطرى ثم أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقتين، واضيفي ا لكوسا وعدلي الملح والفلفل ثم أضيفي اللحم المقلى والأرز المسلوق وقلبي جيداً حتى تمتزج المكونات، ثم الجبن





- ضعي الخليط بداخل الفلفل وادخليه الفرن حتى ينضج وبالهنا والشفا.