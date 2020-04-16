Advertisements

لـ"ست البيت".. طريقة عمل فلفل محشي باللحم المفروم (وصفة سهلة)

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
المقادير
- 6 فلفل ملون
- 4 ملاعق من زيت الزيتون
- 250 لحم مفروم
- ثوم وبصل وملح وفلفل أسود وكوسا مهروسة
- 4 حبات طماطم
- كوب أرز مسلوق
- جبن من الشيدر

طريقة التحضير
- يجب تسخين الفرن جيدا قبل البدء على درجة حرارة 350 درجة، ثم ضعي الفلفل الملون في طبق الفرن.

- سخني زيت الزيتون وأضيفي اللحم والملح والفلفل وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يصبح اللحم بني اللون وينشف ماؤه، وازيلي اللحم جانباً في طبق.

- ضيفي البصل وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يطرى ثم أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقتين، واضيفي الكوسا وعدلي الملح والفلفل ثم أضيفي اللحم المقلى والأرز المسلوق وقلبي جيداً حتى تمتزج المكونات، ثم الجبن

- ضعي الخليط بداخل الفلفل وادخليه الفرن حتى ينضج وبالهنا والشفا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكونات الفلفل محشي الفلفل طريقة عمل محشي الفلفل المحشي

أخبار تهمك

الزمالك يستقر على التخلص من نجمي الفريق في الصيف

منذ ساعة و 13 دقيقة

فنانة شهيرة تخضع للعلاج النفسي منذ 8 سنوات

منذ 37 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يفضح أكاذيب "الإخوان" بشأن احتفالات المسيحيين

منذ حوالي 12 ساعة

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ يوم

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

برشلونة مستعد للتخلي عن نجمه بسعر صادم

منذ أقل من ساعتين

جوارديولا يحدد بديل أجويرو

منذ 36 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 22 ساعة

بفرمان من مرتضى منصور.. الزمالك يعلن عودة الحاوي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

فايلر يفاجئ الأهلي ويحدد بديل أحمد حجازي

منذ حوالي 3 ساعات

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ 36 دقيقة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يُبلغ الأهلي بقراره النهائي حول التعاقد مع النقاز

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

طريقة عمل ستيك اللحم بالفلفل

طريقة عمل ستيك اللحم بالفلفل

طريقة جديدة لتحضير جمبري مشوي

هكذا يمكنك تحضير طاجن الجمبري بالفرن

طريقة عمل فطر مشوي محشو بالطماطم

أسرع طريقة لتحضير ستيك اللحم بالفلفل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:52 ص

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

11:27 ص

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

12:05 م

جوارديولا يحدد بديل أجويرو

12:05 م

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي