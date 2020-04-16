Advertisements

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي موقفه النهائي من بقاء صالح جمعة نجم الفريق في الموسم القادم.

 

وكان البعض داخل النادي الأهلي قد طلب من فايلر منح صالح جمعة فرصة أخرى مع الفريق وعدم رحيله بنهاية الموسم الجاري.

 

ورفض فايلر فكرة بقاء صالح جمعة نهائيا في الفريق واستقر على رحيله في الصيف القادم نظرا لعدم حاجته له داخل التشكيل.

 

وسيبدأ مسئولو القلعة الحمراء في تسويق صالح جمعة الفترة القادمة بحثا عن عرض مناسب له خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أخبار تهمك

بفرمان من مرتضى منصور.. الزمالك يعلن عودة الحاوي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ يوم

فايلر يفاجئ الأهلي ويحدد بديل أحمد حجازي

منذ حوالي 3 ساعات

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ 36 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يستقر على التخلص من نجمي الفريق في الصيف

منذ ساعة و 13 دقيقة

برشلونة مستعد للتخلي عن نجمه بسعر صادم

منذ أقل من ساعتين

فنانة شهيرة تخضع للعلاج النفسي منذ 8 سنوات

منذ 37 دقيقة

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. مصدر أمني يفضح أكاذيب "الإخوان" بشأن احتفالات المسيحيين

منذ حوالي 12 ساعة

جوارديولا يحدد بديل أجويرو

منذ 36 دقيقة

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يُبلغ الأهلي بقراره النهائي حول التعاقد مع النقاز

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:52 ص

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

11:27 ص

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

12:05 م

جوارديولا يحدد بديل أجويرو

12:05 م

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي