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جهاز الشيخ زايد: غلق الحدائق والنوادى والمتنزهات العامة خلال أعياد الربيع

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:02 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

أكد المهندس مصطفى فهمى،  رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، استمرار غلق كافة النوادى والملاهى والمتنزهات العامة وإغلاق كافة المسطحات الخضراء بالمدينة، لمنع أى تجمعات خلال أعياد الربيع، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.


وناشد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، سكان المدينة والمترددين عليها بعدم النزول إلى الشوارع والحدائق العامة، والالتزام بتعليمات الصحة العامة حرصا على سلامتهم، وذلك في إطار اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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