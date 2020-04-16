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وزير السياحة والآثار يتفقد مشروع المتحف القومي للحضارة (صور)
الخميس 16/أبريل/2020 - 12:06 م
حسام زيدان
تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط؛ للوقوف على مستجدات الأعمال بالمشروع، وخطة العمل به خلال الفترة الحالية، في ظل التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
رافقه في جولته الدكتور أحمد الشربيني مدير عام المتحف، والدكتور أحمد عبيد وعدد من قيادات الوزارة، والتي شملت البهو ومنطقة الاستقبال والقاعة الرئيسية وقاعة المومياوات وبانوراما المتحف على بحيرة عين الصيرة.
كما تفقد الوزير التجهيزات الخاصة باللوحات الإرشادية والتي توضح الجدول الزمني للحقب التاريخية المختلفة منذ فترة ما قبل التاريخ وحتى العصر المعاصر، وأيضا الخريطة التي توضح جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في جمهورية مصر العربية؛ باللغتين العربية والإنجليزية ليتم عرضهم ضمن سياق العرض المتحفي.
الجدير بالذكر أن متحف الحضارة المصرية في الفسطاط يُعد من أهم المشروعات التي تم تطويرها بالتعاون مع منظمة اليونسكو؛ ليصبح من أكبر متاحف الحضارة في مصر والشرق الأوسط وهو ذو رؤية جديدة للتراث المصري العريق.
يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، ويرجع ذلك إلى المجموعات الأثرية والتراثية المتنوعة التي يتضمنها المتحف، فضلا عن إبراز جوانب التراث المصري المادي والمعنوي من خلال سرد الحياة المجتمعية والمعيشية والفنون والحرف التقليدية في الحضارة المصرية.
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.
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