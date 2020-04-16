وزير السياحة والآثار يتفقد مشروع المتحف القومي للحضارة (صور)

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط؛ للوقوف على مستجدات الأعمال بالمشروع، وخطة العمل به خلال الفترة الحالية، في ظل التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.





رافقه في جولته الدكتور أحمد الشربيني مدير عام المتحف، والدكتور أحمد عبيد وعدد من قيادات الوزارة، والتي شملت البهو ومنطقة الاستقبال والقاعة الرئيسية وقاعة المومياوات وبانوراما المتحف على بحيرة عين الصيرة.





كما تفقد الوزير التجهيزات الخاصة باللوحات الإرشادية والتي توضح الجدول الزمني للحقب التاريخية المختلفة منذ فترة ما قبل التاريخ وحتى العصر المعاصر، وأيضا الخريطة التي توضح جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في جمهورية مصر العربية؛ باللغتين العربية والإنجليزية ليتم عرضهم ضمن سياق العرض المتحفي.





الجدير بالذكر أن متحف الحضارة المصرية في الفسطاط يُعد من أهم المشروعات التي تم تطويرها بالتعاون مع منظمة اليونسكو؛ ليصبح من أكبر متاحف الحضارة في مصر والشرق الأوسط وهو ذو رؤية جديدة للتراث المصري العريق.





يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، ويرجع ذلك إلى المجموعات الأثرية والتراثية المتنوعة التي يتضمنها المتحف، فضلا عن إبراز جوانب التراث المصري المادي والمعنوي من خلال سرد الحياة المجتمعية والمعيشية والفنون والحرف التقليدية في الحضارة المصرية.





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