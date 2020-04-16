الليلة.. يارا في "بث مباشر" مع جمهورها على "إنستجرام"

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تبث الفنانة يارا، الليلة لايف مباشر عبر حسابها الشخصي، عبر موقع"إنستجرام" الساعة 10 بتوقيت دبي و9 بتوقيت السعودية، واعلنت عن ذلك من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت يارا، على الصورة قائلة:"أسعَدَ الله صباحَكم بِكُلّ خَيْر انتظروني اليوم رح كون معكم لايف على الإنستا متل ما طلبتوا منّي الساعة ١٠ بتوقيت دبي ٩ بتوقيت السعودية رح يكون فيه مفاجآت حلوة ورح نغنّي سوا".".



يذكر أن آخر أعمال يارا، أغنية "حبيبي يا" من كلمات أصايل، ومن ألحان البحر، ومن توزيع حاتم منصور، وطرحتها على طريقة الفيديو، كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".