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أحمد دياب.. رحل قبل أن يشاهد مسلسله الأخير "الفتوة"

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
رحل عن عالمنا مساء أمس الفنان أحمد دياب،عن عمر ناهز ٧٤ عامًا، وذلك أثر تعرضه لوعكة صحية حادة، ولم يسعفه الحظ في مشاهدة مسلسل "الفتوة" المُقرر عرضه في رمضان المقبل،ويُعد آخر أدواره في الدراما التلفزيونية.


وأعلن عن خبر مشاركته في مسلسل "الفتوة" صديقه الفنان خالد عبدالسلام،حيث كتب منشورًا أعرب فيه عن حزنه الشديد لرحيله، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،حيث قال :"كان بيصور معايا فى مسلسل الفتوة ومنور الدنيا بذوقه الراقي وقلبه الأبيض وحكالي كتير عن ذكرياته الجميلة وطول الوقت ضحك؛ وفجأة أقرأ خبر رحيله؛ أنا بحبه جدًا وأحزننى فراقه جدًا،لكن البقاء لله وإن لله وإنا إليه راجعون،رحم الله الفنان الطيب المحبوب أحمد دياب، وأسكنه فسيح جناته آمين آمين".

ويشهد مسلسل" الفتوة"عودة الفنان أحمد دياب للدراما بعد تغيبه لمدة عامين،بعد تقديمه مسلسل"سلسال الدم".

والجدير بالذكر أن مسلسل"الفتوة"

بطولة ياسر جلال،مي عمر،أحمد صلاح حسني،أحمد خليل،نجلاء بدر،أحمد خالد صالح،رياض الخولي، هنادي مهنى،أحمد جمال السعيد، ليلى أحمد زاهر،مجدي فكري،مها نصار،غفران محمد،عايدة رياض، عهدي صادق،ومن تأليف هاني سرحان،إخراج حسين المنباوي،إنتاج سينرجي.

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