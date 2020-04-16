بين الإحباط وشكر الأطباء.. حكايات المتعافين من كورونا في مصر

بارقة أمل جديدة، تحيط بالدولة المصرية جراء ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد، إلى 553 حالة، حيث تبدو قصص نجاح التصدي للفيروس، في ميزان الأطباء الذين يؤدون الواجب الوطني على أكمل وجه.





في مستشفى أرمنت، وقعت الكارثة، إثر إصابة الدكتور أحمد مهران، بفيروس كورونا المستجد، في أثناء أداء عمله، لينتقل إلى مستشفى إسنا للحجر الصحي، حتى تلقى الرعاية الطبية اللازمة.





غادر الطبيب، المستشفى منذ 3 أيام، وسيبقى في حجر منزلي 14 يوما، بعد إشادته بالطاقم الطبي المعالج.





طبيب الحجر الصحي





ولعل أبرز حكايات المتعافين من فيروس كورونا، جاء الدكتور أيمن محمد سليمان طبيب الحجر الصحي، الذي أصيب بالفيروس أثناء أداء مهامه تجاه الوطن.





وفي ظل أزمة تفشي الوباء، شارك الدكتور أيمن سليمان في علاج مرضى كورونا بالحجر الصحي بمستشفى العباسية، لكنه أصيب بالفيروس الذي نقل على إثره إلى الحجر الصحي بمستشفى قها بالقليوبية، وتعافى خلال فترة الحجر.





أكبر متعافية





وفي دمياط، حدثت أكبر معجزة، نتيجة شفاء السيدة رتيبة الراعي، أكبر متعافية من كورونا، التي تلقت الرعاية الطبية اللازمة خلال 16 يوما، حتى تعافت.





الحاجة رتيبة صاحبة 65 عاما، خرجت من الحجر الصحي واستقبلها أهالي قريتها وسط فرحة عارمة، لتوجه رسالة للعالم، بأن فيروس كورونا إنذار من الله، وعلينا ألا نستخف به.





تعافي ممرضة





إحباط شديد، أحاط ممرضة أثناء أثناء رحلة علاج ابنها في معهد الأورام، في بادئ الأمر، إثر إصابتها بفيروس كورونا، حيث اختلفت نظرة الناس إليها وإلى أبنائها، لكن سرعان ما تعافت بفضل الرعاية الطبية في الحجر الصحي.





لعل إرشادات الدولة، بسرعة توقيع الكشف الطبي على جميع الحالات التي زارت معهد الأورام إثر ظهور إصابات، كان وراء اكتشاف إصابة سهير محمد سليمان، التي سارعت بالتوجه لمستشفى الحميات بإمبابة، رغم عدم ظهور أعراض.





الرعاية الطبية والمتابعة، كشفت إيجابية التحاليل، لذا تحولت إلى مستشفى العزل لتلقي العلاج حتى إتمام الشفاء.





أكبر متعافٍ





بينما تلقى عبدالمنعم عبدالله 88 عاما، أكبر متعافي مصري من فيروس كورونا، علاجه في إحدى مستشفيات العزل، حيث مكث 8 أيام، بعد معاناته مع الكحة، وارتفاع في درجة الحرارة، "الأطباء كانوا يوقعون الكشف عليه مرتين يوميًا".









وكان إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.





وتخضع جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس في مصر بمستشفيات العزل، للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



