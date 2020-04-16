هل ظهور بثور حمراء على الجلد إصابة بكورونا؟ طبيب يجيب ويحذر

عقب الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، على ما تردد بشأن أن ظهور بثور حمراء على القدم أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا.





وأوضح "الناظر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن بعض الأطباء الفرنسيين لاحظوا تكون بقع حمراء على المصابين.





وأوضح أن هذه البقع قد تكون بسبب "الكحة" فتنفجر بعض الشعيرات الدموية وتكون كدمة، مؤكدا أن الأمر لم يثبت علميا، وظهر في حالات تحصى على اليد الواحدة، ولا يجب الأخذ به.





وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، "ميصحش ننشر الحاجات دي"، حيث أنها ستصيب الجميع بحالة هلع ليس لها أساس من الصحة، فقد يصاب شخص بكدمة من الحذاء ويعتقد أنه مصاب بكورونا.





وحذر من نشر صور غير صحيحة عن أعراض تتعلق بكورونا.



