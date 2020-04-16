"العربية للتصنيع" و"اقتصادية قناة السويس" تنفذان مشروعات مشتركة بالعين السخنة

وقَّع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، اتفاقية إطارية للشراكة والتعاون بين الجانبين.





وتعد الاتفاقية خطوة جديدة للتكامل بين الهيئتين والاستفادة من امتيازات المنطقة الاقتصادية وحوافزها، وخبرة العربية للتصنيع باعتبارها قاطرة الصناعات الاستراتيجية الوطنية التي تعمل على خدمة أهداف التنمية الشاملة.





وفي هذا الصدد، أشار "التراس" إلى أن هذا التعاون يستهدف فتح مجالات جديدة لصناعات استراتيجة هامة بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لتلبية مطالب السوق المحلي والتصدير إلى الدول الأفريقية والعربية.





وأوضح أن هذه المشروعات سوف توفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.





من ناحيته، قال "زكي": إن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذه الاستثمارات المحلية وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية.





وأشار إلى أهمية التعاون الثنائي مع الهيئة العربية للتصنيع في مثل هذه المجالات لما تمتلكه من مقومات تكنولوجية متطورة والعمالة البشرية المدربة بأعلى المستويات مما يساهم في وصول هذه المنتجات المحلية للأسواق العالمية والتصدير لدول الجوار وعلى رأسها الدول الأفريقية.



