برشلونة يغري باريس بصفقة نارية لضم نيمار

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن برشلونة يسعى بكل ما أوتي من قوة من أجل إقناع إدارة باريس سان جيرمان بالموافقة على التخلي عن نجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضح موقع Le 10 Sport الفرنسي أن البرازيلي نيمار ارتبط بالعودة إلى صفوف النادي الكتالوني في الصيف الماضي لكن الأخير لم يتمكن من التوصل لاتفاق مع الباريسيين.





وأفاد الموقع الفرنسي بأن برشلونة يفكر في إغراء باريس سان جيرمان بصفقة تبادلية تتضمن انتقال نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي إلى حديقة الأمراء.





وألمح الموقع الفرنسي أن ديمبلي لا يعتبر عنصرًا مهمًا في برشلونة بسبب تكرار إصاباته وطول مدتها، حيث غاب عن ما يقرب من 80 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2017.





وأشار الموقع الفرنسي إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن الجناح الفرنسي الشاب مازال يحتفظ ببريقه بالنسبة لعديد من الأندية الأوروبية الكبرى.





وأكد الموقع الفرنسي أن النادي الكتالوني قد يستخدم ورقة ديمبلي أيضًا من أجل محاولة ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي إذا لم يوافق سان جيرمان على التخلي عن نجمه نيمار.