كيكي سيتين يصدم عشاق الدوري الإسباني

أكد كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة أنه يرى صعوبة في استئناف بطولة الدوري الإسباني قريبًا بعد تعليقها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.

وقال سيتين لإذاعة "RAC1": "يبدو لي أنه لن يبدأ، سيكون من الصعب جدا من الناحية اللوجيستية فعل ذلك.. عدد القواعد التي سيحتاجونها لا أعلم إذا كانون سيتمكنون من ذلك ولا أعلم إذا كان بإمكانهم أن يكونوا صارمين للغاية، يبدو لي أنه أمر غير قابل للتطبيق".

وأضاف كيكي سيتين: "لست مقتنعا أننا سنتمكن من العودة للتدريبات قريبا، وفقا لقراءة ما قرأته".