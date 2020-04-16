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زيدان ينفجر غضبا على نجوم ريال مدريد

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:53 م
زيدان
زيدان
الفجر الرياضي

انفجر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد على عدد من نجوم الفريق بسبب تسريب اتصال أجراه بالفييدو في بداية الشهر الجاري للترتيب لاستئناف المباريات.

 

 وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني عن أن زيدان انفعل غضبًا بعدما علم أن بعض اللاعبين سربوا تفاصيل هذا الاتصال رغم أنه يتناول الأمور الفنية للفريق.

 

وأجري زيدان مكالمة الفيديو مع جميع الريال بعد فترة بدء الحجر الصحي نظرًا لانتشار فيروس كورونا الآونة الأخيرة.

 

جدير بالذكر انتشار فيروس كورونا أجبر الاتحادات على إيقاف وتأجيل كافة الدوريات والبطولات والمنتخبات في أوروبا حاليًا حتى إشعار جديد.

 

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