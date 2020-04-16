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نجم برشلونة مطلوب في سان جيرمان مقابل نيمار

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:19 م
نيمار
نيمار
الفجر الرياضي

تطورت أزمة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الاتقالات الصيفية رغم عرض الأخير نجمه عثمان ديمبيلي ضمن الصفقة.

 

وذكر موقع "le10sport" الفرنسي أن سان جيرمان يرفض اقتراح وضع ديمبيلي في صفقة نيمار ويشترط أن يسير برشلونة على أحد سيناريوهين فقط إذا رغب في ضمه.

 

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن السيناريو الأول يتمثل في دفع برشلونة 180 مليون يورو لسان جيرمان، حتى وإن كان المبلغ مقسمًا إلى دفعات.

 

وأوضح أن السيناريو الثاني هو إقحام أنطوان جريزمان نجم برشلونة في الصفقة بالإضافة إلى مبلغ يتراوح بين 60 و80 مليون يورو.

 

وشدد الموقع الفرنسي على أن أي عرض آخر من برشلونة بخلاف ذلك سيكون محكومًا عليه بالفشل، لا سيما أن سان جيرمان يتمسك باستمرار نيمار خلال الموسم المقبل.

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