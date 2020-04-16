بالأسماء.. 7 لاعبين يرحلون عن الزمالك دفعة واحدة في الصيف

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة صادمة بشأن الراحلين عن صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد شوبير أن مسئولو القلعة البيضاء يخططون للتخلص من 7 لاعبين دفعة واحد في الصيف القادم.

وذكر شوبير أسماء الراحلين عن صفوف الزمالك وهم محمد عنتر وعمر السعيد ومحمد صبحي ومحمد حسن وإسلام جابر وإمام عاشور ومحمد عبد السلام.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.