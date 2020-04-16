Advertisements

بالأسماء.. 7 لاعبين يرحلون عن الزمالك دفعة واحدة في الصيف

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة صادمة بشأن الراحلين عن صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وأكد شوبير أن مسئولو القلعة البيضاء يخططون للتخلص من 7 لاعبين دفعة واحد في الصيف القادم.

 

وذكر شوبير أسماء الراحلين عن صفوف الزمالك وهم محمد عنتر وعمر السعيد ومحمد صبحي ومحمد حسن وإسلام جابر وإمام عاشور ومحمد عبد السلام.

 

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

 

أخبار تهمك

الأهلي يغلق أبوابه في وجه حمدي النقاز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مصدر أمني يفضح أكاذيب "الإخوان" بشأن احتفالات المسيحيين

منذ حوالي 14 ساعة

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

سان جيرمان يحدد لبرشلونة طريقة ضم نيمار

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ حوالي 15 ساعة

قبل شم النسيم.. إغلاق شواطئ وفنادق ومتنزهات الإسكندرية والساحل الشمالي

منذ ساعة و نصف

فايلر يفاجئ الأهلي ويحدد بديل أحمد حجازي

منذ حوالي 5 ساعات

فنانة شهيرة تخضع للعلاج النفسي منذ 8 سنوات

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. 7 لاعبين يرحلون عن الزمالك دفعة واحدة في الصيف

منذ 42 دقيقة

عاجل بالصور.. القبض على أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية بدمياط

منذ ساعة

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ يوم

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

برشلونة يغري باريس بصفقة نارية لضم نيمار

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الزمالك يستقر على التخلص من نجمي الفريق في الصيف

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:52 ص

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

قبل شم النسيم.. إغلاق شواطئ وفنادق ومتنزهات الإسكندرية والساحل الشمالي

12:43 م

عاجل بالصور.. القبض على أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية بدمياط

01:11 م

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

11:27 ص

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"