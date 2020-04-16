أمن القاهرة يداهم مصنع أقراص مخدرة في الظاهر

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتصنيع وطباعة أغلفة عبوات الأقراص المخدرة بمسكنه، لإعادة تعبئتها وتغليفها وبيعها لعملائه.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام عاطل، ومقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في تصنيع وطباعة العبوات والأغلفة الخاصةبالأقراص المخدرة ويتخذ من الشقة محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة أمكن ضبطه، وعُثر بداخل الشقة على 730 شريطا دوائيا من دون البيانات بداخلهم، و7300 قرص مخدر، و5 شرائط دواء بداخلهم 50 قرصا مخدرا، و12 شريطا دوائيا بداخلهم 120 قرصا مخدرا، و87 عبوة دوائية فارغة، بكرة سلوفانية كبيرة.





كما عُثر على 63 شريطا دوائيا فارغا، و12 شريط دوائيا فارغا، شابلونة للطباعة اليدوية، و3 اسطمبات لتشكيل البلاستيك والعلامات المائية، قطعة خشبية كبيرة مستطيلة بداخلها قطعة خشبية صغيرة بها كمية من الأحبار سوداء اللون، 6 أوراق بلاستيكية شفافة، أفلام طباعة، شريط لاصق.





كما عثر على 3 عبوات حبر أسود اللون، عبوة بودرة ذهبية اللون، جركن مخفف أحبار مدون عليه "سلك سكرين"، زجاجة بيضاء اللون بها كمية من الثنر.





وبمواجهته اعترف بقيامه بتعبئة وتغليف الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزته لإعادة بيعها لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف بتحصله على الأقراص المخدرة من صاحب محل حلوان بدائرة قسم شرطة السلام أول "جارٍ ضبطه".





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.





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وفي سياق آخر، نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في إحباط ترويج 150 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية على الأسواق، بمدينة الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بورود معلومات أكدتها التحريات للنقيب عبد العزيز فرحات معاون مباحث القسم، مفادها استغلال "صبري.ح.م"، 38 سنة، فني بشركة السكر، ومقيم بدائرة القسم، الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وعدوى فيروس الكورونا، وإقبال المواطنين على شراء الكمامات الطبية، فقام بإنشاء مصنع بدون ترخيص بمسكنه، لتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة الصنع وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وإدخال الغش على المواطنين.





تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أكدت صحة المعلومات الواردة، وأنه يبيعها بالمحلات والأسواق على أنها معقمة بأسعار زاهدة محققًا أرباحًا طائلة بطريقة غير مشروعة.





وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بمداهمة المصنع المتحري عنه، والقبض على مالكه، ومصادرة ما بداخله من كمامات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وأعدت القوات مأمورية برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم ومعاونيه النقيب عبد العزيز فرحات والنقيب فاروق عبد القادر، ومداهمة المصنع المشار إليه، وعُثر بداخله على 150 ألف كمامة مجهولة المصدر، 8 ماكينة خياطة، مقص كبير الحجم، 2 كرتونة استيك، 2 لفافة قماش (أبيض وازرق) طول كل منهما 50 متر.



