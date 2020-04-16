مد فترة التقدم لمكافآت النشر الدولي بجامعة القاهرة لشهرين

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مد فترة التقدم لمكافآت النشر العلمي الدولي للأبحاث المنشورة في عام 2019، أمام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، لشهرين إضافيين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الخشت، حسب بيان اليوم الخميس، إلى أن التقديم مستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

وأشار الخشت، حسب بيان اليوم الخميس، إلى أن التقديم مستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل.





جدير بالذكر أن جامعة القاهرة قررت موخرًا، زيادة مكافآت النشر العلمي بنسبة 100% للأبحاث المنشورة عام 2019 ولها استشهادات دولية خلال عام النشر، بشرط أن تكون منشورة في دوريات علمية عالمية لها معامل تأثير.





وتم رفع قيمة مكافآت النشر الدولي في مجلتي Science وNature إلى 150 ألف جنيه، إلى جانب رفع قيمة النشر الدولي لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية عن العام السابق، لتشجيع النشر الدولي في هذا القطاع الذي تم إهماله طويلا، وتخصيص جوائز تميز لأفضل كلية وقسم وباحث من حيث معدلات النشر.



