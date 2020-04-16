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قبل طرحها.. تعرف على تفاصيل أغنية "ماتعيشنا كتير" لدينا حايك
الخميس 16/أبريل/2020 - 01:27 م
نور طلعت
تستعد الفنانة دينا حايك لطرح أغنيتها الجديدة "ماتعيشنا كتير" ومن المفترض أن يتم طرحها عبر السوشيال ميديا، وجميع القنوات الفضائية.
الأغنية من كلمات منير أبو عساف وألحان كوهين تيبي وتوزيع ايتكن كورت وميشال فاضل ومكس وماسترينج روجيه أبي عقل وتم التسجيل في استوديو ميشال فاضل.
وصورت ديانا، الكليب على مدار يومين متتاليين في كييف بأوكرانيا من إخراج زياد خوري، وإشراف إيلي خوري، ومن إنتاج كابانا للإنتاج والتوزيع الفني، والمسؤول عن إطلالة دينا، مصمم الأزياء يوسف الجسمي.
وتقول كلمات الأغنية
شو لي خلاك فيي مغروم بتعرف عن جد انك مهضوم رايح للناس تحكي وتقول انو قلبي بحبك مشغول اه اه ما تعيشا كتير بعد بكير. تا دوب بعنيك اه اه اه اه هاجي محروق خلينا نروق شو صاير عليك شفتك مرة وبي هالمرة صعبي حس بشي بدي وقتي عطيني وقتي تحسلك شي لحقت تسير تسهر ما تنام وتعشق ودوب بي تلات ايام اه اه اه ما تعيشا كتير بعد بكير و بعد بكير تدوب بعنيك اه اه اه حاجي محروق خلينا نروق شو صاير عليك شفتك مرة بي هالمرة صعبي حس بشي بدي وقتي عطيني وقتي تحسلك شي.