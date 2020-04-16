تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.





وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي.





في مجال حماية البيئة، ضُبط 22،500 طن مواد مواد غذائية، و29 طن منظفات مغشوشة ومقلدة وغير صالحة للاستهلاك، مصنعة من مواد مجهولة المصدر وغير مدون عليها ثمة بيانات ومنسوب إنتاجها لشركات أخرى، بداخل مصنعي إنتاج وتعبئة مواد غذائية "غير مرخيصن، ومصنع منظفات "غير مرخص" بنطاق محافظة الجيزة، بالمخالفة للقانون.





وفي مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 110 قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وفي مجال الملاحة الداخلية، تم ضبط مخالفتين لقانون الملاحة الداخلية.





وفي مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الرى والصرف والأراضي الزراعية، تم ضبط 33 قضية عبارة عن (مخالفات صرف صحي، إلقاء المخلفات، عدم وجود تراخيص "مرسى، مشتل").





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة وبالعرض على النيابة لتولي التحقيقات.





جهود الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة





وفي سياق آخر، ضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.





وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.





في مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات





قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1041 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.





الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1194 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).





الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حيث أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 10417 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.





الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية) عن ضبط 325 قضية متنوعة.





الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، أسفرت جهودها عن ضبط 102 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".





الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وأسفرت جهودها في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإداري، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط 5 قضايا متنوعة.





الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 7 قضايا متنوعة (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات).



