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المغرب يسجل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

 سجلت السلطات الصحية في المغرب، اليوم الخميس، 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2251، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

 وبحسب وزارة الصحة المغربية، بلغ عدد الوفيات 128 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 247 حالة، بزيادة 18 حالة جديدة.

 

وقد طالبت وزارة الصحة المغربية، الجميع بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.

 

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

 

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

 

 

 

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