أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 16/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الخميس، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم و3 إصابات أخرى في القدس المحتلة، ما يرفع اجمالي الإصابات في فلسطين إلى 293.







