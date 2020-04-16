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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:31 م
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 16/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || فلسطين تعلن ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 293

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الخميس، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم و3 إصابات أخرى في القدس المحتلة، ما يرفع اجمالي الإصابات في فلسطين إلى 293.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || وفاة أكثر من 90 ألف شخص في أوروبا بفيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، نقلًا وكالة الأنباء الفرنسية، بوفاة أكثر من 90 ألف شخص في أوروبا من جراء فيروس كورونا.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الصحة الكويتية تسجل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1524، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

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